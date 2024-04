Sansepolcro - follia Essoussi E il Montevarchi fa festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024)(4-4-2): Di Stasio; Del Siena (16’ st Mezzasoma), Borgo, Della Spoletina, Fremura; Brizzi, D’Angelo (29’ st Buzzi), Pauselli (40’ st Ligi), Fracassini (44’ st Ferri Marini); Pasquali (40’ st Orlandi),. All. Catacchini.(4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni (29’ st Francalanci), Cellai, Virgillito; Vitali Borgarello, Conti (29’ st Pardera), Muscas (9’ st Rufini); Ciofi (29’ st Boncompagni), Priore (42’ st Boiga), Bontempi. All. Beoni. Arbitro: Galiffi di Alghero. Rete: 40’ st Francalanci. Note: espulso al 13’ pt(S) per comportamento scorretto.– Sorride il, piange ilal termine di un derby che i rossoblù si sono ...