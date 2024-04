Sangiovannese vince 2-1 contro Poggibonsi in una partita segnata dalla tragedia

(Di lunedì 29 aprile 2024)(3-4-2-1) Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Di Rienzo (4’ st Canessa), Nannini, Baldesi, Gianassi; Senesi (37’ st Shenaj), Cicarevic (4’ st Bartolozzi); Rotondo (18’ st Disegni). A disp: Perone, Chelli, Orselli, Antezza, Caprio. All. Rigucci(4-3-3): Pacini; Rocchetti, Martucci, Cecchi, Coriano; Bigica (19’ st Mazzoli), Gistri, Barbera (19’ st Marcucci); Bellini (9’ st Motti), Vitiello (22’ st Cecconi), Purro. A disp: Di Bonito, Camilli, Corcione, Borri, Di Paola. L All. Calderini Arbitro: Valentini di Brindisi (Bologna di Vasto e Giancristofaro di Lanciano) Reti: 8’ pt Rotondo (S), 10’ pt aut. Farini (P), 7’ st Canessa (S) Note: Ammoniti: Bigica, Canessa SAN GIOVANNI – Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la striscia positiva del ...

San Giovanni Valdarno, morto in Marocco per un malore l'imprenditore Marco Merli - Marco Merli, imprendotore di 61 anni, molto conosciuto nel Valdarno, in particolare a San Giovanni é morto improvvisamente per un malore mentre stava trascorren ...

Continua a leggere>>

Serie D, vince la sangiovannese ed è salvezza diretta nella triste giornata della scomparsa di Marco Merli - Vince 2 a 1 la sangiovannese contro il Poggibonsi, i valdarnesi erano già salvi ma ottengono una vittoria che vuol dire tantissimo dopo la notizia arrivata in mattinata della scomparsa di Marco Merli, ...

Continua a leggere>>

Presidente muore in viaggio, la sangiovannese vince e si salva - La squadra di calcio della sangiovannese vince, si salva rimanendo in Serie D e dedica la vittoria al suo presidente Marco Merli, 61 anni, morto poche ore prima, stamani colpito da un malore improvvis ...

Continua a leggere>>