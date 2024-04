San Donato - ormai è fatta Salvezza matematica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) TAU ALTOPASCIO 1 SANTAVARNELLE 1 TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Perillo (67’ Manetti), Capparella, Bruzzo, Antoni, Lombardo, Meucci (72’ Piccini), Noccioli (79’Odianose), Bruno, Andolfi (46’ Zini), Vellutini (46’ Malva). All.: Venturi. SANTAVARNELLE: Campinotti, Nobile, Sichi, Videtta, Calamai, Chiti, Neri (65’ Papalini), Marianelli, Oitana (87’ Di Blasio), Bellini (85’ Bocci), Belli. All.: Brachi. Arbitro: Jusufoski di Mestre. Marcatori: 3’ Chiti, 95’ Lombardo. Note: spettatori 200. Angoli 7-5. Ammoniti: Lombardo, Malva, Zini, Campinotti, Belli. ALTOPASCIO – Finita con il risultato che doveva protocollare laper il SanTavarnelle, la sfida contro il Tau Altopascio è stata di grande intensità, il che non ha tradito le attese data l’importanza della ...