Salvini insiste | Il Ponte sullo Stretto genererà 120mila posti di lavoro Ma non è così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Matteocontinua are con idicreati grazie ai lavori per la costruzione del, ma il ministro delle Infrastrutture che ha resuscitato il progetto e sta provando in ogni modo ad accelerarlo continua a fornire un dato confondente. Negli ultimi giorni lo ha sbandierato in diverse occasioni, sempre sulla Rai. L’ultima volta, lunedì mattina, è accaduto durante la trasmissione radiofonica Giù la maschera condotta su Rai Radio 1 da Marcello Foa. Mentre parlava di Europa, a un certo punto ha introdotto il tema delle code per attraversare in traghetto lodi Messina e ha sentenziato: “Almeno per ora l’Ue non ci lascia fare. Queste sono infrastrutture che servono all’Italia”. A quel ...