Saluto amaro Il Prato si congeda senza punti

(Di lunedì 29 aprile 2024)0 Victor San Marino 2(3-4-2-1): Strada; Nocentini (54’ Stickler), Monticone, Diana; Laverone, Gargiulo (84’ D’Agostino), Trovade, Limberti (54’ Gori); Bigonzoni (71’ Oliverio), Santarpia (69’ Sowe); Moreo. All. RIdolfi. VICTOR SAN MARINO (3-5-2); Pazzini; De Queiroz (52’ De Santis), Lombardi, Onofri; Benvenuti (90’ Donati), Sabba, Lattarulo, Sollaku (74’Morelli), Bertolotti; D’Este (63’ Lozza), Arlotti. All. F.F. Mazza. Arbitro: Dallagà di Rovigo. Reti: 6’ e 49’ D’Este. Seconda sconfitta consecutiva per il, che sicon un ko dai suoi tifosi venendo superato per 2-0 al Lungobisenzio dalla Victor San Marino. I lanieri rimangono così bloccati a quota 44, appena fuori dalla zona play off ormai irraggiungibile nel girone D di serie D. Partita avara di emozioni ...

Il tecnico. "Una delle prestazioni peggiori. Non abbiamo mai reagito ai gol» - Ridolfi non è contento: "Non voglio chiudere così subito testa alla prossima gara. Ma il bilancio resta positivo".

Calcio, il Forlì torna alla vittoria ma i galletti sono ancora costretti a inseguire la zona playoff - Galletti che restano ad una incollatura dalla zona playoff ma ancora fuori per via della contemporanea vittoria della victor San Marino in casa del prato ...

prato - victor San Marino: D’Este regala la vittoria a Giampaolo Mazza, tornato in panchina dopo 11 anni - Dopo 11 anni torna in panchina Giampaolo Mazza. Era nell’aria da tempo questa opportunità per l’ex CT della Nazionale sammarinese, che con ...

