RVD non tornerà in WWE a causa dei suoi cattivi rapporti con Triple H?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 aprile 2024) Rob Van Dam rimane uno dei pro wrestler più dotati tecnicamente che abbiano mai combattuto all’interno dello squared circle. Nella sua carriera ha affrontato numerose stelle di prima grandezza, tra cuiH, ma i due non hanno mai avuto un grande rapporto. Quest’ultimo, è attualmente il Chief Content Officer e prende decisioni fondamentali per la compagnia. Questo ruolo rispecchia il culmine di anni di dedizione e duro lavoro: inizialmente The Game si è guadagnato i gradi di Superstar, prima di salire gradualmente nella scala aziendale. RVD ha vissuto un periodo di grande successo nella ECW prima di firmare con la WWE nel 2001, dove ha trascorso sei anni e ha vinto numerosi titoli, tra cui il WWE e l’ECW Championship. Dopo aver lasciato la federazione nel 2007, è tornato brevemente nel 2013 prima di ripartire nel 2014. Ritorno lontano Un fan ha chiesto ...