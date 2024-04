Russia: 2 poliziotti morti e 4 feriti in sparatoria nel sud-ovest - Mosca, 29 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno due agenti della polizia stradale sono morti e altri quattro sono rimasti feriti in una sparatoria nella città di Mara Ayagy, situata nella repubbl ...

Continua a leggere>>

La strage del 1° Maggio 1964. 60 anni fa allo Stagnone morirono 16 ragazzi e un chierico - Il Primo Maggio a Marsala sarà il 60° anniversario della Strage dello Stagnone. Quel giorno che doveva essere di ...

Continua a leggere>>

Camion carico di pellegrini diretti al santuario si ribalta in Messico: 14 morti - Un camion carico di pellegrini si è ribaltato in Messico. Il bilancio ancora non definitivo dell’incidente parla di 14 morti e 31 feriti. Il mezzo era in viaggio sulla statale che da Malinalco porta a ...

Continua a leggere>>