Rugbista della nazionale inglese arrestato a Maiorca | bloccato da 8 agenti

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Si parla di una violenta lite, con lancio di sedie e bottiglie. E addirittura ottoper bloccare ilBilly Vunipola, 31enne 'colosso’ (1,88 per 126 chili) nativo di Sydney da genitori tongani ma che gioca nella(75 presenze dal 2013 a oggi). Il giocatore è statodopo essere venuto alle mani con dei dipendenti in un pub dell'isola di. L'accaduto è dello scorso fine settimana, ma la polizia locale ne ha dato notizia solo oggi specificando che "la persona in questione è stato rilasciato dopo essere stato denunciato”. Su X, invece, Vunipola ha sostenuto che “sono rimasto coinvolto in uno spiacevole incidente mentre stavo uscendo da un pub, ma non c'è stata violenza, né lancio di bottiglie e ...