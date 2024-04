Rubano all’interno di un supermercato - poi tentano la fuga in bici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Prato, 29 aprile 2024 – Due ragazzi di 25 e 17 anni sono stati sorpresi a rubaredi un supermarket nella zona di via Erbosa a Prato. La segnalazione è arrivata dagli abitanti della zona che riferivano di avere udito un forte rumore provenire dall’attività commerciale.c’erano due ragazzi di origine magrebina, uno del 1999, in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato, e un minore del 2007, pluripregiudicato anch’egli nonostante l’età. Come appurato successivamente, avevano utilizzato un piede di porco per impossessarsi di un tombino che avevano usato come ariete per infrangere la vetrata. I due avevano già preparato in alcune borse, generi alimentari e oggetti vari, nonché dueclette per garantirsi la, per un totale di circa 800 euro. Una volta scoperti, il minore si sdraiava ...