Roma-Leverkusen semifinale Europa League - 02-05-2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici

(Di lunedì 29 aprile 2024) Mourinho ha a lungo ripetuto che è singolare l’esonero di un allenatore che ha portato la sua squadra a due finale continentali consecutive, ma è un dato di fatto che laal penultimo atto di una coppa europea ci è arrivata prima di lui e dopo di lui, per la precisione con Paulo Fonseca InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Lega Serie A ha deciso: Atalanta-Roma si gioca il 12 maggio, respinte le richieste giallorosse - La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 36a giornata di campionato, in cui si disputa anche Atalanta-Roma ...

Continua a leggere>>

La Lega non accoglie la richiesta della Roma: la partita contro l’Atalanta si giocherà di domenica. Il programma della 36ª giornata - Atalanta-Roma si giocherà di domenica, respinta la richiesta dei giallorossi: il programma completo della 36ª giornata di Serie A ...

Continua a leggere>>

Serie A, anticipi e posticipi 36a giornata: Atalanta-Roma non si sposta, nuovo sgarbo della Lega ai giallorossi - Resta in ascoltato l'appello della Roma di posticipare di un giorno la sfida con l'Atalanta. La Lega presenta anticipi e posticipi della 36a giornata e conferma il 12 maggio come data del match ...

Continua a leggere>>