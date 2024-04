Roma - 14enne ucciso fuori la metro | giudizio immediato per i 4 arrestati

(Di lunedì 29 aprile 2024) Articolo pubblicato lunedì 29 Aprile 2024, 18:33 E’ un 24enne originario dell’est Europa, il giovane fermato dai carabinieri per l’omicidio di Alexandru Ivan, ilnel parcheggio della stazione dellaC di Pantano la notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso. Il sospettato si è costituito qualche giorno dopo in caserma L'articolo proviene da Il Difforme.

Il conflitto tra Israele e Hamas sembra di giorno in giorno avvicinarsi ad una escalation senza precedenti. L’attacco, non rivendicato da Israele , all’ambasciata Iran iana di Damasco ha scatenato la furia dell’ Iran che continua a promettere vendetta. Non è chiaro se vi sarà realmente un’offensiva ... Continua a leggere>>

Sangiuliano: «È doveroso e sacrosanto dichiararsi antifascisti, ma anche anticomunisti» - Il ministro della Cultura: nessuno ha mai chiesto a Schlein di definirsi così. La reticenza su questo punto è una spia preoccupante ...

Continua a leggere>>

Torturò e uccise la nonna a 14 anni: ora Sarah Davey torna in libertà. Esplode il caso nel Regno Unito - Sarah Davey aveva 14 anni quando torturò, insieme a un'amica, la nonna 71enne di nome Lily fino alla morte. Il popolo inglese la ricorda come uno tra i più giovani e ...

Continua a leggere>>

Milano, 18enne ucciso a colpi di pistola mentre dormiva in un furgone. Assassini in fuga - L'omicidio è avvenuto di fronte all'Ortomercato in via Varsavia a Milano intorno alle 3.15 di oggi. ucciso 18enne a colpi di pistola ...

Continua a leggere>>