Il Milan è alla finestra sul mercato dei centrocampisti e non perde di vista Renato Veiga . Si tratta di un nazionale Under 21 portoghese (classe... Continua a leggere>>

renato veiga, il padre-agente: 'Il Milan lo segue da molto tempo' - C`è anche renato veiga tra i pensieri del Milan per il centrocampo. A metà mese avevamo parlato del profilo del classe 2003, arrivato al Basliea dallo Sporting.

Continua a leggere>>

Após renato Gaúcho tirar reservas do Grêmio do banco antes do fim do jogo, perfil do Bahia zoa: "Calma, calabreso" - O desfecho de Bahia 1 x 0 Grêmio foi marcado por uma cena peculiar protagonizada por renato Gaúcho na Arena Fonte Nova. Nos minutos finais da partida, Diego Costa foi expulso aos 47 minutos do segundo ...

Continua a leggere>>

MILAN - In estate tutto su Fofana - al ritorno alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United, Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dal Tottenham, e renato veiga del Basilea.

Continua a leggere>>