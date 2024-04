Reggiana-Modena | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Il derby della via Emilia mette di fronte due squadre che, già salve, provano ad inserirsi nella lotta playoff.vssi giocherà mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 18 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Rinfrancati dalla vittoria di Palermo, i granata possono dirsi salvi anche la matematica ancora non c’è. La squadra di Nesta ha dato la sensazione di essersi lasciata alle spale il momento critico caratterizzato da tre sconfitte consecutive Analogo discorso per i canarini che, con l’avvento di Bisoli in panchina, hanno scongiurato la retrocessione. Sono quattro i punti conquistati nelle ultime due partite che consentono di sperare ancora ai playoff LE...

Reggiana, a Palermo il colpo di coda per la salvezza | Di fronte un derby da vincere per l’orgoglio - Un successo insperato, che avvicina la Reggiana alla salvezza matematica. Per Nesta una decisa spallata allo spettro dell’esonero. Per i granata, una iniezione di fiducia in vista del derby emiliano ...

Continua a leggere>>

Paghera, dopo la scomparsa della mamma il gesto dei compagni di squadra - FOTO - Il centrocampista del Brescia, ex della Ternana, ha ricevuto dai compagni la fascia da capitano nel match contro il Modena ...

Continua a leggere>>

Rozzio, difensore della Reggiana, ha parlato in vista delle ultime tre sfide di campionato, tra cui quella contro la Sampdoria: le parole - Rozzio, difensore della Reggiana, ha parlato in vista delle ultime tre sfide di campionato, tra cui quella contro la Sampdoria: le parole Paolo Rozzio, difensore della Reggiana, ha parlato in vista de ...

Continua a leggere>>