Recuperare da traumi e infortuni | da Dalmine il metodo innovativo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un macchinario che va oltre il concetto di elettrostimolazione. Anzi, che capovolge il concetto stesso di elettrostimolazione, partendo da una visione del tutto innovativa: indurre una risposta consapevole nell'organismo. IlViktor e la tecnologia Afesk (Stimolazione Elettrica Funzionale Adattiva Kinesiterapica) sono partiti dalla Bergamasca per raggiungere strutture sanitaria in tutta Italia. Une una tecnologia che vengono utilizzati per una riabilitazione fisica dopo un incidente, una malattia, un intervento chirurgico. In cosa consiste la tecnologia Afesk? "L'elettrostimolazione muscolare fa contrarre il muscolo in questione senza un pensiero riabilitativo dietro, per noi invece la contrazione muscolare è solo la fine del processo - spiega l'ingegnere meccanico Guido Gabbrielli, socio fondatore della Pmi innovativa Viktor insieme a ...