Rabiot a Telefoot | Thuram mi ha sorpreso - grande impatto sulla stagione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Adrien, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, in un’intervista a, su TF1, ha parlato del suo compagno di nazionale e attaccante dell’Inter, Marcus, diventato Campione d’Italia coi nerazzurri nel derby con il Milan di settimana scorsa: “Lo conoscevo, mi chiedevo cosa avrebbe fatto all’Inter una volta arrivato. Marcus è sicuramente un ottimo giocatore ma sono rimasto moltoda lui. Ha fatto molto bene in questo primo anno”. SportFace.

rabiot celebra Thuram: “Sono rimasto sorpreso da lui. Ha fatto molto bene in questo primo anno all’Inter” - Marcus Thuram è stato senza dubbio la pedina fondamentale del tricolore nerazzurro. Con le sue 14 reti con l'Inter in tutte le competizioni, ha reso realtà il sogno del ventesimo scudetto. Giocatore d ...

Continua a leggere>>

JUVENTUS - rabiot: "Sono rimasto molto sorpreso dal rendimento di Thuram all'Inter" - Adrien rabiot non si nasconde dietro un dito e, a fronte del talento di un avversario, non manca di elogiarlo. È accaduto per Marcus Thuram che ha recentemente festeggiato la Seconda Stella con l'Inte ...

Continua a leggere>>

rabiot elogia thuram: "Mi ha sorpreso molto, è un ottimo calciatore" - Adrien rabiot non si nasconde dietro un dito e, a fronte del talento di un avversario, non manca di elogiarlo. È accaduto per Marcus Thuram che ...

Continua a leggere>>