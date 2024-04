Quando si giocherà la finale di Coppa Italia? Data - orario e diretta tv | ecco tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Manca sempre meno e cresce l’attesa per la finalissima della2024. Allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio, con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00, andrà in scena l’ultimo atto dellaNazionale che assegnerà il trofeo. La partita verrà trasmessa ined in esclusiva su Canale 5 con ampio pre e post partita. Un evento tanto atteso per entrambe le squadre visto che in palio c’è un trofeo. La Juventus di Massimiliano Allegri vuole sollevare un trofeo in questi tre anni travagliati e di fronte si troverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nelha sconfitto la Fiorentina di Vincenzono. La Juventus ha eliminato agli ottavi dila Salernitana con un netto 6-1, poi ha battuto il Frosinone di Eusebio Di Francesco ...