Quando i progressisti trasformano il dissenso in crimine ideologico

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Il tentativo di censurare la conferenza dei nazional-conservatori a Bruxelles, cui avrebbe dovuto partecipare Éric Zemmour, e le conferenze di Jean-Luc Mélenchon, ha posto la questione della libertà di espressione al centro del dibattito pubblico, a tal punto che Emmanuel Macron ha ritenuto doveroso sottolineare che in democrazia è meglio combattere politicamente un’idea che vietarla” scrive Mathieu Bock-Côté. “Il che è semplice buon senso, ma è poca cosa, se si presta attenzione alle notizie. Perché nello stesso momento, una campagna per censurare la pubblicità di un libro è stata condotta su Twitter da personalità di spicco del comune di Parigi, senza suscitare la minima reazione. La campagna era rivolta a ‘Transmania’, di Marguerite Stern e Dora Moutot, un libro che indaga sull’ideologia trans e sui pericoli che essa rappresenta per le giovani generazioni. E’ il caso di Emmanuel ...