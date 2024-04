Quali sono i mestieri più cercati ma che nessuno vuole fare

(Di lunedì 29 aprile 2024) Capentieri, escavatoristi, responsabili di cantieri, ma anche macchinisti.sempre più, ma che. Come spesso accade per i profili con mansioni tecnico-pratiche, la domanda non incontra l'offerta. Lo spiegano i dati del centro studi di Distretto Italia (Elis)...

Capentieri, escavatoristi, responsabili di cantieri, ma anche macchinisti. mestieri sempre più cercati , ma che nessuno vuole fare . Come spesso accade per i profili con mansioni tecnico-pratiche, la domanda non incontra l'offerta. Lo spiegano i dati del centro studi di Distretto Italia (Elis)... Continua a leggere>>

Sculture in legno della Val Gardena, un settore in cerca di giovani risorse - Ricambio generazionale difficile anche per la tradizionale produzione di statuette, esportate in tutto il mondo. Le aziende faticano a trovare ragazzi interessati a imparare il mestiere ...

Intelligenza artificiale, perché è sbagliato antropomorfizzare la macchina e computerizzare la mente - Il parallelismo tra mente umana e reti neurali è utile sia per le scienze cognitive e le neuroscienze, sia per lo studio dell'IA. Ma spesso porta a ...

A Roma e provincia non ci sono più saldatori, carpentieri e macellai - Le aziende di Roma e provincia che cercano determinati profili professionali non riescono a trovare personale per mancanza di candidati ...

