pubblicato l’ultimo bando di gara per la stazione Pigneto, ma il Giubileo è ormai un miraggio - Dopo tre gare andate deserte, Rfi ha pubblicato un ultimo avviso per la costruzione della stazione del Pigneto a Roma ...

Continua a leggere>>

Auto fuori strada in via Piave a Varese, soccorsa una bambina - Incidente stradale in zona stazione Stato a Varese, poco dopo le 17 di oggi, lunedì 29 aprile: il conducente di un veicolo ha perso il controllo e il mezzo è uscito di strada in via Piave. Sul posto è ...

Continua a leggere>>

PESCARA: stazione, LANCIA BOTTIGLIE IN STRADA AGGREDISCE AGENTI POLIZIA - PESCARA – Nel pomeriggio di ieri le volanti della Polizia di Stato impegnate nel controllo del territorio sono state inviate nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove alcuni cittadini ...

Continua a leggere>>