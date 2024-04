Psicologa Nastri | L’uso precoce e massiccio di smartphone modifica la massa bianca del cervello Scuola e famiglia per costruire un rapporto sano con la tecnologia INTERVISTA

(Di lunedì 29 aprile 2024) A Orizzonteinterviene Federicae mediatrice familiare, per un'approfondita analisi deltra bambini e. L'articolo .

È il caso più difficile a cui Dalia, psicologa infantile, deve lavorare. Joe Juane Piras ha ...valsi riconoscimenti internazionali tra cui la Nomination ai David di Donatello e la selezione ai Nastri d'...

Continua a leggere>>

... non tanto per la carriera della donna, oggi psicologa e personaggio televisivo, quanto più per lo ... a conoscenza del legame tra il presidente e la Lewinsky, decise di consegnare i nastri relativi ...

Continua a leggere>>