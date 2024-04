Provinciale 72 chiusa per frana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) VARENNA (Lecco) Strada . Di nuovo. Ieri mattina un masso da mezzo quintale grosso come un pallone da basket è precipitato sullache costeggia la sponda orientale del lago di Como da Lecco fino a Colico. E’ successo all’altezza di Fiumelatte, tra Lierna e Varenna. E’ esploso in mille schegge e si è disintegrato come una bomba, aprendo un cratere nell’asfalto. Il macigno e i detriti in cui si è sbriciolato non hanno fortunatamente investito né colpito nessuno nessuno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli agenti della Poliziae della Locale, i carabinieri e i tecnici dell’Amministrazione. La strada è stata subitoe lo resterà almeno fino a oggi, quando i rocciatori bonificheranno il versante da cui si è verificato il dissesto, disgaggiando tutto il materiale ...