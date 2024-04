Privo di porto d' armi pubblica la foto del suo arsenale su social Arrestato

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Era sprovvisto did', aveva in casa un vero e proprioe se ne vantavandosuifinendo nei guai. Si tratta di un uomo di Gioia Tauro. I carabinieri della compagnia della città calabrese, supportati da miliari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di "Calabria" di Vibo Valentia, hanno effettuato un' operazione di polizia finalizzata al rinvenimento di, munizioni e materiale esplodente. Nel corso di queste attività, hanno perquisito due abitazioni del Comune di Gioia Tauro, traendo in arresto un cinquantenne. L'attività è scaturita proprio dalla visione delle immagini che l'uomo avevato sui suoi profilinelle quali, nonostante non fosse titolare di ...

Il Milan è stato contestato oggi dai suoi stessi tifosi allo Stadio Olimpico. Più che una contestazione però è un avvertimento, c’è Paura per l’Inter . Paura – I tifosi del Milan sentono tremendamente la Paura di vedere i cugini vincergli lo Scudetto in faccia. Lunedì ci sarà il derby alle ore ... Continua a leggere>>

Istruzione, cultura, conoscenza: per portarle avanti lo Stato ricorre ogni anno a più di 300mila precari, fino ad arrivare a 500mila. “Dai contratti a tempo determinato, agli assegnisti e ai collaboratori – spiega Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil – e per molti di loro il ... Continua a leggere>>

Melissa Satta e Carlo Beretta sono stati foto grafati dai paparazzi di Chi insieme , durante un viaggio a Madrid . prima all'eroporto di Linate, poi in Spagna, avrebbero fatto il viaggio insieme ad altri amici prima di ritagliarsi del tempo per stare da soli con un brunch su una terrazza di un ... Continua a leggere>>

Pubblica sui social foto di armi, arrestato perché senza licenza - Ha pubblicato su social delle foto in cui era ritratto con alcune armi. Iniziativa che ha destato l'attenzione dei carabinieri che, dopo avere accertato che non possedeva il porto d'armi, hanno deciso ...

Continua a leggere>>

Pubblica foto dei fucili su Facebook ma non ha il porto d'armi: arrestato - L’attività scaturisce dalla visione delle immagini che lo stesso aveva pubblicato presso le proprie piattaforme social nelle quali, nonostante non fosse titolare di porto d’armi, si presentava in più ...

Continua a leggere>>

Endless love spoiler 1a serie: Ozan disperato, vede le foto del bacio tra Emir e Zeynep - Durante una giornata in prigione, mentre gli altri detenuti si troveranno fuori per l'ora d'aria, Ozan rimarrà nel suo letto per scrivere una lettera a Zeynep. Le dirà che gli manca come l'aria, che ...

Continua a leggere>>