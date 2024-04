PrismaLab vince un premio a Lubiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024), il centro polifunzionale realizzato dal Comune, ha vinto ilBig See architecture Award 2024 per la sezione "Public, cultural buildings and infrastructure buildings", che sarà assegnato ail 15 e 16 maggio e valorizza creatività, innovazione, attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.nasce dalla riqualificazione di un ex opificio, la fabbrica Pieri, in disuso, acquisito dal Comune di Prato e riqualificato grazie all’intervento di rigenerazione urbana finanziato coi fondi europei. Negli spazi da mille metri quadri trovano sede le attività promosse dal Comune per il sostegno all’imprenditorialità giovanile, grazie all’area startup con due grandi sale di coworking, al Punto Giovani Europa – Informagiovani, e spazio di studio.