(Di lunedì 29 aprile 2024) 2 BARI 3 : Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Barrotta, Gaffuri, Piermarini, Gaspari, Bando, Colaiacomo, Lo Scalzo, Del Moro. Panchina: Amato, Rossi, Di Teodoro, Sottil, Carano, Loretucci, Lattanzi, Gorica, Carosi, Ciccanti. Allenatore: Ledesma. BARI: Alloj, Tatullo, De Pinto, Beniti, Natuzzi, Dachille, Leone, Memeo, Akpa Chukju, Lombardo, Patierno. A disposizione: Ditoma, Sassarini, Carrieri, De Luca, Lavoratti, Polito, De Martino, Buonsante, Pellegrini. Allenatore: Lanera. Arbitro: Di Francesco di Ostia. Marcatori: al 43’ p.t. Patierno (B), al 6’ s.t. Colaiacomo (A), al 15’ s.t. Del Moro (A), al 20’ s.t. Akpa Chukju (B), al 23’ s.t. Buonsante (B). Ladi Ledesma finisce ko in casa contro il Bari per 3-2 e rimette inla possibilità di prendere parte ai prossimi. Il passo falso dei bianconeri ...

primavera al tappeto. Ora i playoff tornano in discussione - L'Ascoli perde 3-2 contro il Bari, compromettendo le speranze di playoff. Undicesima sconfitta che la avvicina alla Virtus Entella in classifica. Prossimo match cruciale contro il Napoli.

