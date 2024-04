Prima lo imita - poi lo finisce con un colpo in mezzo alle gambe | lo show in campo di Bublik che ha mandato fuori di testa l’avversario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tra smash a rete chiusi con il manico, colpi sotto lee racchette spaccate a ripetizione, Alexanderè uno dei giocatori più scorretti e ironici allo stesso tempo del circuito tennistico. Insomma, uno allo stile “Nick Kyrgios”, anima bella e dannata di questo sport. Nel corso del secondo turno al Masters 1000 di Madrid, poi vinto in tre set (1-6, 6-2, 6-2), il kazako ha dato nuova prova di sé, sfoderando i suoi trucchi maligni a tal punto da far perdere il senno alRoberto Carballés Baena. Il primo set della partita del 27 aprile è finito velocemente nelle mani dello spagnolo. Per provare a rimontare il match, allora,si è messo a giocare in tutti i sensi cona partire dal secondo set. Correttamente e scorrettamente, in altre parole. Durante tutto il secondo ...