Prende il rivale a martellate E’ grave - lo operano alla testa

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ha aggredito ilin amore colpendolocon un martello e mandandolo in terapia intensiva all’ospedale di Prato. Un albanese di 36 anni, regolare, è stato arrestato ieri mattina dopo il tentato omicidio di un magrebino di 33 la cui unica colpa è quella di essere il nuovo compagno dell’ex fidanzata dell’altro, chiaramente lontano dall’accettare la fine della loro relazione sentimentale. E’ successo tutto ieri mattina, intorno alle 11, in una strada che portaperiferia ovest di Prato. I carabinieri stavano pattugliando il territorio quando si sono trovati davanti i due trentenni che correvano, uno insaguinato e l’altro con un martello in mano. Subito i militari si sono resi conto della gravità della situazione e non hanno perso tempo, mettendosi ad inseguire i due uomini. L’aggressore ha gettato via ...