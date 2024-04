Predisse il Covid e Musk a capo di Twitter Ora il Nostradamus moderno ci spiega cosa ci aspetta nel 2024… e non sono belle notizie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si sa, quando si parla di profeti e sensitivi si entra in un territorio minato. E si rischia di far innervosire parecchio i seguaci di Piero Angela e tutto il Cicap. Ma la fascinazione che genera in ognuno di noi chi sostiene di poter prevedere il futuro ha origine da paure e speranze che fanno parte dell’inconscio, non nasce dalla logica o dal ragionamento. Specie se il soggetto in questione non scrive oroscopi sui quotidiani, ma nel recente passato avrebbe snocciolato previsioni che poi si sarebbero verificate. Il condizionale è d’obbligo, perché in questi casi è difficile discernere quanto ciò che viene riportato sia leggenda e quanto sia inerente al vero. Ma è da tempo che un parapsicologo brasiliano dall’aria inquietante, Athos Salomè, 36 anni e un curriculum che ha portato alcuni a definirlo il ““, è finito al centro ...