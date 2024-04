Potrà essere spesa solo per beni alimentari - benzina e per i muoversi con i mezzi pubblici

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) La nuova social card Dedicata a te, introdotta lo scorso anno per sostenere i redditi più bassi nellaalimentare e, via via ampliata all’utilizzo di altre spese come carburante e trasporti, è stata confermata anche per quest’anno per tutte le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Un’ottima notizia, visti i rincari eccessivi subiti da questidi prima necessità. I beneficiari, oltretutto, non dovranno fare alcuna domanda per ottenere il bonus, perché saranno i Comuni e l’Inps a contattarli direttamente. Leggi anche › Supermercati e discount, la classifica dei migliori secondo gli italiani Social card Dedicata a te, 460 euro anche quest’anno L’importo caricato quest’anno sulla card è stato fissato a 460 euro che verranno erogati ...