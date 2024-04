Portuense - niente sconti Ora cominciano i playoff

(Di lunedì 29 aprile 2024)2 FELSINA 0: Simoni, Marconi, Sorghini, Pansini (34’st Sarto), Sovrani, Formigoni, Orlandi (38’st Schincaglia), Nicolasi (26’st Sorrentino), Pierfederici (40’st Fantoni), Grazia, Allegrucci (9’st Melandri). A disp. Piovaccari, Sgambati, Masiero, Rubini. All. Mariani. FELSINA: Bertocchi, Magli, Donvito, Cordoni, Blandamura, Anania, Dozzi, Betti, Scarpati, Trombini (21’st Zaccherini), Crisci (28’st Giugno). A disp. Farnè, Grande, Zironi, Satalino, Longobardi, Capitani. All. Regno. Arbitro: Alex Domeniconi di Faenza. Marcatori: 14’st Pierfederici, 30’st Melandri. Note: ammonito Marconi. Vince con merito e personalità la, ma non è sufficiente a scavalcare la diretta concorrente per i play off, il Solarolo, che ha vinto nel finale a domicilio con il Mesola. Morale: entrambe hanno gli stessi ...

Passare sul marciapiede Una impresa - Passare sul marciapiede E' una parola, se vi trovate dalle parti di via Quirino Majorana, a Roma, all'angolo con via portuense, andando verso via Oderisi da Gubbio. Le foto, inviateci dal signor ...

Tenta di rubare uno scooter, viene fermato da carabiniere fuori servizio - La militare della stazione di Monteverde camminava su via Ramazzini quando ha notato un uomo intento a "smanettare" sui cavi di un due ruote ...

portuense, una chance per il terzo posto - Promozione, i rossoneri devono battere il Felsina e tifare Mesola col Solarolo: così giocherebbero il primo turno dei playoff in casa In Promozione le uniche ferraresi che hanno obiettivi da ...

