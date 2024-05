Pordenonelegge cerca Angeli

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 aprile 2024) Scatterà lunedì 6 maggio “l’operazione Angelo” 2024: e anche quest’anno, come nel 2023, sarà un vero click day, perché solo i primi 100 iscritti su.it avranno accesso alla fase di selezione, primo passo per diventare Angelo die vestire l’inconfondibile e amatissima maglia gialla con le ali bianche, simbolo di fresca efficienza e sorridente prontezza nelle fasi anche più calde e concitate della Festa del Libro con gli Autori. I giovani volontari e volontarie di– ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni, compiuti e non superati – sono un vero pilastro nelle giornate del festival e affiancano la macchina organizzativa di Fondazione.it, per curare gli aspetti operativi e garantire serenità e sicurezza al pubblico e agli autori, vegliando sull’ottimale ...