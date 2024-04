Piero Fassino - parla Matteo Renzi | È malat - deve essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non accennano a placarsi le polemiche che vedono come protagonista il deputato del Partito Democratico,, accusato di tentato furto di un profumo Chanel del valore di 100 euro al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Secondo quanto è emerso finora, già prima del 15 aprile, data dell’ultimo ‘incidente’,era stato coinvolto in due episodi simili. In entrambi i casi, dopostato fermato dai vigilantes, il deputato si era scusato attribuendo l’accaduto a una distrazione, prontamente risolta pagando il dovuto. L’ex compagno di partito al Pd,, prova a fornire una spiegazione sul comportamento di. Ma finisce probabilmente per peggiorare le cose.Leggi anche: Tentato furto al duty-free: cosa ha fatto ancora...