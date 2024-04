Pesci malati nell’allevamento di Treviso - i video dell’ex dipendente | trote uccise a calci e con parassiti

(Di lunedì 29 aprile 2024) In un nuovo report dell'Associazione Essere Animali sono riportati maltrattamenti e irregolarità in un allevamento didel Trevigiano. Un exha ripresouccisi aed esemplari con

Violenze, irregolarità negli abbattimenti e nei controlli: denunciato un allevamento di trote - TREVISO – L'associazione Essere Animali di Bologna ha diffuso un video in cui sono documentati maltrattamenti ai danni di vari esemplari ...

Sono un ex dipendente e ti mostro tutta la crudeltà e le sofferenze degli allevamenti ittici da cui arriva il tuo filetto di pesce - Nuova scioccante indagine in un allevamento ittico del Trevigiano. Un ex dipendente denuncia pratiche irregolari e acuta sofferenza dei pesci ...

Treviso, violenze e irregolarità su trote da allevamento intensivo, Essere Animali: “L’Italia monitori sull’obbligo di stordimento elettrico” - Accade nel trevigiano, dove un ex dipendente di un allevamento intensivo di acquacoltura ... Le irregolarità rilevate dal team di veterinari riguardano la fase di scarico, dove i pesci vengono ...

