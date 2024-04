Perché la risoluzione Onu su Sebrenica potrebbe far detonare i Balcani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) Attacca a testa bassa la Serbia su Srebrenica e Kosovo, due temi che Belgrado pone al centro della sua attuale azione politica internazionale. Deciso il rinvio del voto su unarelativa al genocidio di Srebrenica, previsto in Assemblea generale dell’Onu il 2 maggio. Sulla situazione in Bosnia-Erzegovina si discuterà domani su richiesta della Russia. Vucic è stato per cinque giorni alle Nazioni unite per pressare diplomaticamente sui rappresentanti internazionali, spiegando la posizione di Belgrado. Dodik e Vu?i? contro la bozza dila sua approvazione minerebbe la sopravvivenza stessa del Paese. In caso di approvazione del testo nascerebbe la Giornata internazionale di riflessione e ricordo del genocidio di Srebrenica. Qui Belgrado A dimostrazione della delicatezza della questione, dopo la fine ...