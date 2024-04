Perché il 29 aprile è la Giornata mondiale della danza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tersicore era, per gli Antichi Greci, la dea: la sua storia, fonte di ispirazione per il genio scultoreo di Antonio Canova, ci è stata tramandata dalla mitologia e fa riferimento ad un personaggio divino seduto e impegnato a suonare la lira accompagnando un gruppo ditrici leggiadre. L’arteda lei rappresentata si è tradotta nel corso dei secoli in un’infinità di manifestazioni diverse, trasformandosi sovente in un vero e proprio simbolo culturale. Ballare, in definitiva, rappresenta qualcosa di molto più complesso di un insieme di movimenti corporei a ritmo di musica. Unainternazionale come quella che celebriamo ogni 29ce ne ricorda il valore intrinseco. La storia...