Pellezzano - al via la raccolta dell’alluminio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unafondamentale. A, ha preso il via la campagna per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti. In particolare, oggi, il Comune è concentrato sull’alluminio, sullache sul territorio stanno effettuando in più termini. Il sindaco di, Francesco Morra, ha ufficialmente annunciato la nuovadirettamente su Facebook, tramite un post presente sulla propria pagina ufficiale. “Dopo la campagna di premialità per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento degli oli esausti, prende il via, a, una nuova iniziativa finalizzata ad incrementare le percentuali di riciclosul proprio territorio di riferimento. Per ogni chilo e mezzo di alluminio raccolto, che i cittadini potranno ...