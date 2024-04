Pedina l’ex compagna con un Gps nascosto sull' auto | arrestato

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fontanelice (Bologna), 29 aprile 2024 – Aveva continuato are, nonostante il divieto di avvicinamento del tribunale. Per questo motivo, un 58enne italiano, operaio, con precedenti di polizia, è finito ai domiciliari per atti persecutori. L’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Fontanelicea base di un provvedimento emesso dal tribunale di Bologna. I fatti hanno avuto inizio quando una 36enne italiana (adesso 37enne) ha querelatocompagno (l’odierno destinatario della misura cautelare), il quale aveva iniziato a minacciarla erla. Per tale motivo, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, richiesta dalla Procura di Bologna. Di recente ...

