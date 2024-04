Pedemontana Veneta un pozzo senza fondo Dai pedaggi per ora 80 milioni l’anno La Regione ne pagherà in media 300 per due decenni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Snobbata perché troppo cara, negletta per essere l’autostrada delle promesse non mantenute, osservata speciale per rischio di crolli e inquinamento. In una parola, malata ancor prima di nascere. Così appare la, che non è neppure stata inaugurata definitivamente (appuntamento nel mese di maggio a Montecchio Maggiore), o meglio lo è già stata una decina di volte con tagli ufficiali del nastro, discorsi ed applausi ad ogni nuovo stato di avanzamento. È la più importante opera stradale cantierata d’Italia, con un costo apparente di 2,3 miliardi di euro e un esborso reale di 12 miliardi, sotto forma di canone di disponibilità versato dallaVeneto alla Sis (gruppo Dogliani di Torino), che l’ha costruita e la gestirà per 39 anni. Quei soldi dovrebbero arrivare dai, la cui entità costituisce ...