Paura in via Pisano Si ribalta con l’auto

(Di lunedì 29 aprile 2024)ieri pomeriggio in via Giovanni, a pochi passi dal centro, per un conducente che ha perso il controllo dele si è cappottato (nella foto Del Punta per Valtriani). Un incidente spettacolare ma che fortuna non è stato grave per chi lo ha subito. Ma nella strada si sono riversati tanti mezzi di soccorso: dai vigili del fuoco alle ambulanze e anche la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico. La strada è stata chiusa per una mezz’ora per permettere i soccorsi prima e la rimozione del mezzo poi.

