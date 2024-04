Partenza eccellente per il Festival Primo Maggio a Porto Sant' Elpidio | mercoledì l' evento principale

(Di lunedì 29 aprile 2024)per il, che lo scorso weekend ha richiamato un pubblico numerosissimo aper i primi due appuntamenti che precedono il grandenel giorno della festa dei lavoratori. Era gremita sabato sera la pineta nord per assistere al concerto di Piotta “Na notte infame tour”, che ha fatto cantare e ballare il pubblico sulle note del suo ultimo album e dei suoi successi più noti. Straordinaria ieri pomeriggio la partecipazione per Bambin, iniziativa tutta dedicata all'infanzia, con una ricca serie di attrazioni: enormi gonfiabili, artisti di strada, spettacoli di magia, laboratori creativi, animazione, truccabimbi e comicità. Migliaia le famiglie che hanno affollato piazza Garibaldi ...

Far East Film festival, il film del giorno è “Voice” di Mishima Yukiko: una meditazione in tre episodi - In onda venerdì 26 aprile, è una meditazione in tre episodi (più un breve epilogo) con personaggi differenti, in eccellenti interpretazioni ...

Continua a leggere>>

In arrivo il festival del libro. Ospiti 37 autori in tredici location. Oltre trenta eventi in tutta la città - La manifestazione prevede anche laboratori per bambini. Tra i protagonisti degli incontri figurano alcuni ritorni eccellenti come la psicoterapeuta Stefania Andreoli e volti noti come Carlo Cottarelli ...

Continua a leggere>>

A Milazzo il Primo festival del Sud Italia dedicato al Senza Glutine - A Milazzo arriva l’evento esclusivo e unico nel Sud Italia, il “Gluten Free festival – Il Gusto per la libertà”, ...

Continua a leggere>>