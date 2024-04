Paolini-Andreeva in tv | data - orari - canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Jasminese la vedrà contro Mirranel quarto turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. L’azzurra prosegue la sua ascesa e ottiene al terzo round una vittoria quasi di routine contro un’avversaria ostica quale Caroline Garcia. Uno splendido match giocato dall’allieva di Renzo Furlan, che dopo i quarti a Stoccarda prosegue una stagione sul rosso iniziata davvero bene. Ora una sfida molto intrigante contro la giovane e talentuosa giocatrice russa. Qui, lo scorso anno, giocò un gran torneo e ora si sta ripetendo, nonostante un infortunio abbia caratterizzato il suo avvio di. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 29 aprile, come ...