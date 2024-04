Palma Campania - a fuoco cinque camion dei rifiuti in un’area parcheggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno prima incendiatoautocompattatori di una società che si occupa della raccoltae poi avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da. E’ accaduto nel pomeriggio in(Napoli). Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola e quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che sono tuttora impegnati nel sopralluogo per ricostruire l’intera vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

