Pagelle Genoa-Cagliari 3-0 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentaquattresima giornata di. Grandissima vittoria dei rossoblù di casa, che battono con un netto tris i sardi: nonostante la salvezza raggiunta, forma smagliante e piena concentrazione per il Grifone, in gol con i due Morten, Thorsby e Frendrup, e nel secondo tempo con Albert Gudmundsson, e chi se no. Per gli ospiti ko preoccupante nella corsa per evitare la retrocessione, anche se la classifica sorride ancora agli isolani. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6, De Winter 6, Vasquez 6.5 (28’st Cittadini 6); Sabelli 6.5 (19’st Spence 6), Frendrup ...