Padroni di casa agli spareggi per i playout Festa ospite Azzurra Colli ultimo Castelfidardo ai playoff

(Di lunedì 29 aprile 2024)(3-5-2): Castelletti; Aliffi (1’st Romanazzo), Filipponi, Sosi; Spadoni (23’st Del Marro), Rossi, Canestrelli (45’st Gabrielli), Fazzini, Acciarri; Petrucci, Filiaggi. All: Morelli.(3-5-2): Schirripa; Morganti, Fabiani, Rotondo; Fossi (32’st Evangelisti), Miotto, Cannoni, Guella (49’st Nacciarriti), Fabbri; Nanapere (12’st Kurti), Braconi. All: Giuliodori. Arbitro: Di Monterodorisio di Vasto. Rete: 46’pt Nanapere. Note: spettatori 300 circa con numerosa presenza. Ammoniti: Guella, Braconi. Angoli: 4-5. Recuperi: 1’-9’. Servirà loo tra Atleticoe Monturano Campiglione (probabilmente sul neutro di Porto Sant’Elpidio) ...

Eccellenza e Promozione: i risultati dei match delle squadre fermane - CALCIO - In eccellenza il Monturano allo spareggio salvezza e Montegiorgio ai playout. In promozione salvezza raggiunta per il Porto Sant'Elpidio, l'Elpidiense Cascinare e la Palmense mentre retrocede ...

Maceratese contestata, Monturano ha ancora chance - ECCELLENZA - Gara senza reti all'Helvia Recina. Crocioni nel mirino dei tifosi, fermani al pre-spareggio contro il colli Finisce con un scialbo pareggio a reti bianche la sfida dell'Helvia Recina-Pino ...

Castelfidardo, exploit finale: il colli perde e servono gli spareggi - ECCELLENZA - Per la retrocessione diretta sarà Monturano-colli: Nanapere decide il match in favore dei filardensi Il Castelfidardo vince a colli e certifica l'ottimo campionato, caricandosi per i play ...

