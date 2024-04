Ospedale di Frascati | asportato tumore allo stomaco a una 85enne senza anestesia generale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Uno straordinario intervento chirurgico è stato quello eseguito all’San Sebastiano didove è stato possibile evitare gravi complicanze post operatorie per Bice, una signora di 85 anni di Monte Compatri che è stata operata conspinale anzichéper l’asportazione di unesteso. Non c’è stata necessità di ricovero in terapia intensiva e nella degenza post operatoria non si sono resi necessari farmaci analgesici. La signora attualmente, a meno di una settimana dall’intervento, ha avuto una precoce ripresa ed è in buona salute, presto sarà dimessa per ricongiungersi ai suoi cari. Grande soddisfazione, in merito alla tecnica anestesiologica, è stata espressa sia dalla paziente ...