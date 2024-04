Ora c’è lo spareggio Lastrigiana di misura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Con le partite della 34ªgiornata sul girone B di Eccellenza cala il sipario con un record: il Siena chiude il campionato imbattuto. Invece, il girone A avrà ancora un turno da giocare. Per il girone B, domenica prossima si giocheranno gli spareggi: play off, Scandicci-Signa, (Terranuova Traiana riposa), nei play out: Asta-Firenze Ovest e-Rufina. Questi i risultati. Girone A Ponte Buggianese-Lanciotto Campi 3-2. La squadra di Gutili stoppa la corsa salvezza ai campigiani che hanno accusato la fatica per il recupero di mercoledì. I gol: 13’ rigore di Nardi, 24’ Granucci, 31 Nardi. Al 39’ riapre Frezza e al 93’ Bini accorcia. Girone B Signa-Terranuova Traiana 0-1. Il gol di Privitera (36’) ha mandato in fumo le speranze del Signa per conquistare il 2° posto. Ora rimane l’ultima chance: loplay off in casa dello Scandicci. ...