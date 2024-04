Oddio - che tristezza Perla e Mirk - spunta il video che insinua il dubbio Scoperti così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) La vincitrice di questa edizione del Grande Fratello,Vatiero, e l’ex gieffino e suo fidanzatoo Brunetti hanno lasciato il reality più innamorati che mai. I due si erano lasciati dopo Temptation Island, quandoo scelse la tentatrice Greta Rossetti, e sembrava che tra lui enon ci fosse speranza. Invece al GF la coppia ha ritrovato la serenità perduta e ora le cose vanno alla grande. La vincitrice del GF è stata ospite di Giada De Miceli a Non succederà più a Radio Radio,Vatiero ha raccontato i momenti più belli vissuti nella casa del Grande Fratello e ha voluto ringraziare i suoi fan e quelli della coppia, soprannominati i Perletti, senza i quali non avrebbe mai raggiunto il podio del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Mi hanno sempre sostenuto, non so neanche ...