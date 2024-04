Nuovo San Siro - l’assessore di Milano | Perso troppo temp - spero che…

Gianluca Scamacca è ormai (ufficialmente…) il nuovo bomber titolare della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti in vista di Euro 2024? Gianluca Scamacca , protagonista anche in Europa League con l’Atalanta, può essere considerato il nuovo Christian ‘ Bobo ’ Vieri? Avevamo chiesto proprio al ‘ Bobo ne ... Continua a leggere>>

Programmi tv. oggi su Canale 5 andrà in onda una puntata del programma “Uomini e Donne” ricca di emozioni: ecco tutte le anticipazioni del trono over per la giornata e lo spoiler finale su cosa accadrà tra Gianluca e Maura. Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria stufa di Ida e la richiesta a ...

Continua a leggere>>