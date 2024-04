NonSoloTv intervista Stefano Bettini tra arte e gin | Ho realizzato un’opera che si beve

(Di lunedì 29 aprile 2024) Originario di Padova,vive l’in ogni sua forma. Nasce come scrittore, poi diventa poeta e infine pittore dove le sue opere d’incontrano la sua ppiù irrazionale e profonda della sua anima. I suoi dipinti astratti e a volte figurative sono unite ad un filo conduttore, l’energia delle emozioni che si esplicita attraverso i colori e la materia. La sua sfida non è solo emozionare, ma anche quella di rendere l’opera d’viva, tridimensionale, anche attraverso i sensi dell’olfatto e gusto. Infatti,è riuscito a dipingere una fantastica opera astratta “commestibile” con colori composti da gin tonic e diversi aromi (tra cui anche ginepro, menta, pepe, rosa…), realizzati da Marco Bert oncini, co-fondatore di GinShop.it e Ginart harmony. ...

Milestone e Plaion, novità ai vertici delle società gaming - Milestone e Plaion, due realtà importanti del gaming italiano, annunciano novità ai vertici per traguardare gli obiettivi nel mondo dei videogiochi ...

Continua a leggere>>

Best of Cycling al Forte di Bard - Attimi, fissati in immagini, di uno sport estremamente dinamico come il ciclismo. Le Scuderie del Forte di Bard ospitano una settantina di scatti partecipanti al concorso fotografico The best of ...

Continua a leggere>>

stefano Bonaccini: Un nuovo candidato per le elezioni europee - stefano Bonaccini, attuale governatore dell'Emilia Romagna, è stato annunciato come capolista del Partito Democratico (Pd) per le elezioni europee nel Nord Est. L'annuncio è stato fatto da Elly Schlei ...

Continua a leggere>>