Non funziona Brawl Stars oggi 29 aprile - lo stato dei server

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Purtroppo29nona dovere, nonostante il lancio di un nuovo evento in game. Le difficoltà dei giocatori sono molteplici in questa mattinata e l’esperienza nelle sessioni di gioco appunto è fortemente inficiata da una serie di anomalie, blocchi ed errori. Per quantificare la portata degli errori dientra in gioco il portale Downdetector. Al momento di questa pubblicazione, le testimonianze di persone alle quali nonsono nell’ordine di qualche centinaio. Ciò lascia intendere che il down sia concreto anche se lodeial servizio del gioco non mostra alcuna segnalazione di interruzione, almeno per adesso. ...