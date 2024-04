Non è un Pnrr per giovani e donne | i bandi ignorano i vincoli sull’occupazione imposti dal Piano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nient’altro che una conferma, ma anche sull’Italia dimostra di non essere un Paese per. Soprattutto sul fronte del mercato del lavoro. A spiegare il perché è Openpolis sottolineando come le tre priorità trasversali del– parità di genere, parità generazionale e abbattimento dei divari territoriali – non siano state di fatto applicate. Il governo Draghi aveva fissato, tra gli obiettivi del, anche il miglioramento delle condizioni di. Oggi, dopo tre anni, non si sa quali siano stati gli effetti e, soprattutto, per quanto riguarda l’occupazione dineidel, il criterio non viene quasi mai rispettato. Gli obiettivi del ...

Bonus colf e badanti 2024 fino a 3.600 euro: requisiti Isee, come fare domanda e come funziona - Bonus colf e badanti 2024, come funziona il contributo Le richieste per ottenere il sostegno economico sono state aperte il primo aprile. Si tratta di una delle novità introdotte dal ...

Continua a leggere>>

Fondi Ue, ecco la riforma: tutta la spesa in tempi certi - Il governo si appresta a riscrivere le regole della politica di coesione. In primo luogo si vuole legare in un unico filo conduttore la programmazione (e la spesa) dei diversi fondi per lo sviluppo ...

Continua a leggere>>

Superbonus a chi assume donne, giovani o al Sud: ecco il piano per l'occupazione, durerà due anni - Il bonus giovani è quello che ha il costo più alto ... ed è probabile che illustri le misure che il ministro per il Sud, il pnrr e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, ha preparato in vista del ...

Continua a leggere>>